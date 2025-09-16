Их имена стали символами главных христианских добродетелей, а сама история – примером несокрушимой веры и мужества. Ежегодно 17 сентября принято поздравлять всех, кто имеет имена Вера, Надежда, Любовь и София. В этот день именинницы и их родные обращаются к своим святым покровителям с молитвой, потому что хотят получить их покровительство.

По случаю праздника редакция LifeStyle24 подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти красивые открытки всем, кто празднует именины 17 сентября, и подарите им отличное настроение.

День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии 2025: картинки-поздравления

Поздравления с Днем ангела Веры, Надежды, Любви и Софии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда празднуют День ангела Веры, Надежды, Любви и Софии по старому календарю?