Уже совсем скоро православные христиане будут чтить память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник особенный, ведь он напоминает о несокрушимости христианского духа даже во времена жесточайших преследований.

Что известно о День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, когда его празднуют и какая история этого праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 2025: что это за праздник?

Во II веке христиане пытались воспитывать в своих детях лучшие черты характера. Благочестивая вдова, по имени София, жившая в Риме, решила назвать своих трех дочерей, учитывая важнейшие христианские добродетели: старшего ребенка – Верой, среднего – Надеждой, а самую младшую – Любовью. Мать воспитывала девушек в любви к Богу.

Однако тогда Римом правил император Адриан, который был известен своими жестокими преследованиями христиан. Он пытался укрепить старую языческую религию, которая стремительно теряла авторитет из-за распространения христианства. Римские правители, которые считали себя богами, не могли смириться с тем, что верующие признавали своим Царем единого Господа Бога. Именно в этот период на суд к правителю попали Вера, Надежда и Любовь.

Император пытался заставить их отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Более того, девушки подверглись страшным пыткам. Издеваясь над сестрами, правитель надеялся, что их мать София не выдержит и начнет умолять дочерей изменить свое мнение. Впрочем, произошло наоборот – из последних сил женщина поддерживала детей, прося их оставаться преданными Христу.

После мученической смерти Веры, Надежды и Любви мать получила разрешение похоронить их. София осталась у могилы дочерей и на третий день отошла в вечность.

Когда будет праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в 2025 году?

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились.

Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии отмечают 30 сентября.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии будут отмечать 17 сентября.

Какие традиции Дня Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?