Что интересно, ранее этот праздник отмечали 30 сентября, но теперь дата несколько изменилась. О том, когда будет праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Когда будет праздник Веры, Надежды, Любви и Софии в 2025 году?

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства церковных праздников сместились. Так, они перенеслись на 13 дней назад.

По старому календарю праздник мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии отмечают 30 сентября, а по новому стилю – 17 сентября.

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София / Фото Pinterest

Какая история праздника Веры, Надежды, Любви и матери их Софии?