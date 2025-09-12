Що цікаво, раніше це свято відзначали 30 вересня, але тепер дата дещо змінилася. Про те, коли буде свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Коли буде свято Віри, Надії, Любові та Софії у 2025 році?

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості церковних свят змістилися. Так, вони перенеслися на 13 днів назад.

За старим календарем свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відзначають 30 вересня, а за новим стилем – 17 вересня.

Святі Віра, Надія, Любов та матір їхня Софія / Фото Pinterest

Яка історія свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії?