Що цікаво, раніше це свято відзначали 30 вересня, але тепер дата дещо змінилася. Про те, коли буде свято Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Коли буде свято Віри, Надії, Любові та Софії у 2025 році?
У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості церковних свят змістилися. Так, вони перенеслися на 13 днів назад.
За старим календарем свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відзначають 30 вересня, а за новим стилем – 17 вересня.
Яка історія свята Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії?
- Вдова Софія жила у II столітті в Римі разом з доньками: Вірою, Надією та Любов'ю. Жінка була християнкою, тому намагалася виховувати дітей у любові до віри.
- Софія назвала своїх доньок іменами, які означали найважливіші якості, що мають бути у вірян.
- Родина жила за часів правління імператора Адріана, який переслідував християн та поширював язичництво.
- Дізнавшись про Софію та її доньок, він наказав їм поклонятися ідолам, а не Христу. Однак дівчата відмовилися, за що їх позбавили волі.
- Згодом Віру, Надію та Любов стратили на очах Софії. Жінка не змогла пережити втрату, тому померла через три дні після загибелі дітей.