15 августа украинцы отмечают День Тернополя. Это один из самых любимых праздников горожан и гостей города.

Тернополь в этом году празднует 485 лет с момента первого письменного упоминания. Этот город имеет многолетнюю историю и культуру, которой восхищаются не только туристы, но и его жители, рассказывает LifeStyle24.

По этому радостному случаю наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем города Тернополь в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее, чтобы позже не тратить время. Отправьте праздничные картинки родным, друзьям, знакомым и близким, которые родились или живут в Тернополе. Не забудьте пожелать им всего наилучшего и поблагодарить за то, что они продолжают беречь уникальный дух своего города.

Поздравления с Днем Тернополя 2025: картинки и открытки

Надеемся вам понравились картинки-поздравления из нашей праздничной подборки. С Днем Тернополя!