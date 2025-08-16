Выбирая имя ребенку, родители всегда интересуются его значением. И это правильное решение, ведь с выбранным именем ребенок будет жить всю жизнь и оно должно соответствовать характеру и оберегать от всего плохого.

Имена-обереги пришли к нам еще из древности. Предки считали, что все имеет свою особую силу, поэтому называли сыновей так, чтобы они были защищены от злого глаза, несли мир, а в их жизни был достаток. Поэтому неудивительно, что сегодня родители возвращаются к старым традициям, хотя некоторые из них уже могли быть забыты. LifeStyle24 подготовил список мужских имен-оберегов, которые популярны сегодня.

К теме Вы могли их не слышать: 15 имен, которые были популярны несколько веков назад

Мужские имена-обереги – какие они и что символизируют?

Владислав – "тот, кто обладает славой". Считалось, что это имя отводит позор и дарит успех во всех делах.

– "тот, кто обладает славой". Считалось, что это имя отводит позор и дарит успех во всех делах. Мстислав – "слава мстителя". Это имя давали тем, кого хотели защитить от врагов, также оно является символом продолжения рода воинов.

– "слава мстителя". Это имя давали тем, кого хотели защитить от врагов, также оно является символом продолжения рода воинов. Всеволод – "все властный". Символизирует полный контроль над собственной судьбой и защиту от вражеских козней.

– "все властный". Символизирует полный контроль над собственной судьбой и защиту от вражеских козней. Богдан – "данный Богом". Имя-оберег, которым часто называли долгожданных детей, веря, что они находятся под особой защитой Бога.

– "данный Богом". Имя-оберег, которым часто называли долгожданных детей, веря, что они находятся под особой защитой Бога. Мирослав – "тот, кто прославляет мир". Родители давали это имя, чтобы сын рос спокойным, рассудительным и умел отвлечь от себя беду.

– "тот, кто прославляет мир". Родители давали это имя, чтобы сын рос спокойным, рассудительным и умел отвлечь от себя беду. Радомир – "радостный мир". Имя-оберег от грусти, болезней и уныния.

– "радостный мир". Имя-оберег от грусти, болезней и уныния. Любор – "тот, кто любит борьбу за правду". Считалось, что имя оберегает от несправедливости и рабства.

– "тот, кто любит борьбу за правду". Считалось, что имя оберегает от несправедливости и рабства. Златомир – "тот, чей мир золотой". Символизировал достаток, гармонию и защиту от нищеты.

– "тот, чей мир золотой". Символизировал достаток, гармонию и защиту от нищеты. Ярослав – "тот, чья слава сильна". В древности это имя считалось защитным от слабонервности и врагов.

– "тот, чья слава сильна". В древности это имя считалось защитным от слабонервности и врагов. Олег – от древнескандинавского Helgi – "святой". Пришло на Русь вместе с варягами, считалось, оберегающим от несчастных случаев и болезней.

Мужские имена-обереги / Фото Freepik

Напомним, недавно наша редакция рассказала о 16 украинских фамилий, которые указывают на жизнь в нищете.