От казацких времен до XXI века: самые популярные мужские имена-обереги
- Статья рассказывает о мужских именах-оберегах, их значение и историческое происхождение, акцентируя внимание на том, как эти имена могут влиять на судьбу человека.
- Интерес материала заключается в возвращении к древним традициям выбора имен, символизирующих защиту и успех, а также в популярности этих имен в современном мире.
Выбирая имя ребенку, родители всегда интересуются его значением. И это правильное решение, ведь с выбранным именем ребенок будет жить всю жизнь и оно должно соответствовать характеру и оберегать от всего плохого.
Имена-обереги пришли к нам еще из древности. Предки считали, что все имеет свою особую силу, поэтому называли сыновей так, чтобы они были защищены от злого глаза, несли мир, а в их жизни был достаток. Поэтому неудивительно, что сегодня родители возвращаются к старым традициям, хотя некоторые из них уже могли быть забыты. LifeStyle24 подготовил список мужских имен-оберегов, которые популярны сегодня.
Мужские имена-обереги – какие они и что символизируют?
- Владислав – "тот, кто обладает славой". Считалось, что это имя отводит позор и дарит успех во всех делах.
- Мстислав – "слава мстителя". Это имя давали тем, кого хотели защитить от врагов, также оно является символом продолжения рода воинов.
- Всеволод – "все властный". Символизирует полный контроль над собственной судьбой и защиту от вражеских козней.
- Богдан – "данный Богом". Имя-оберег, которым часто называли долгожданных детей, веря, что они находятся под особой защитой Бога.
- Мирослав – "тот, кто прославляет мир". Родители давали это имя, чтобы сын рос спокойным, рассудительным и умел отвлечь от себя беду.
- Радомир – "радостный мир". Имя-оберег от грусти, болезней и уныния.
- Любор – "тот, кто любит борьбу за правду". Считалось, что имя оберегает от несправедливости и рабства.
- Златомир – "тот, чей мир золотой". Символизировал достаток, гармонию и защиту от нищеты.
- Ярослав – "тот, чья слава сильна". В древности это имя считалось защитным от слабонервности и врагов.
- Олег – от древнескандинавского Helgi – "святой". Пришло на Русь вместе с варягами, считалось, оберегающим от несчастных случаев и болезней.
