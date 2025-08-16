Имена-обереги пришли к нам еще из древности. Предки считали, что все имеет свою особую силу, поэтому называли сыновей так, чтобы они были защищены от злого глаза, несли мир, а в их жизни был достаток. Поэтому неудивительно, что сегодня родители возвращаются к старым традициям, хотя некоторые из них уже могли быть забыты. LifeStyle24 подготовил список мужских имен-оберегов, которые популярны сегодня.

Мужские имена-обереги – какие они и что символизируют?

  • Владислав – "тот, кто обладает славой". Считалось, что это имя отводит позор и дарит успех во всех делах.
  • Мстислав – "слава мстителя". Это имя давали тем, кого хотели защитить от врагов, также оно является символом продолжения рода воинов.
  • Всеволод – "все властный". Символизирует полный контроль над собственной судьбой и защиту от вражеских козней.
  • Богдан – "данный Богом". Имя-оберег, которым часто называли долгожданных детей, веря, что они находятся под особой защитой Бога.
  • Мирослав – "тот, кто прославляет мир". Родители давали это имя, чтобы сын рос спокойным, рассудительным и умел отвлечь от себя беду.
  • Радомир – "радостный мир". Имя-оберег от грусти, болезней и уныния.
  • Любор – "тот, кто любит борьбу за правду". Считалось, что имя оберегает от несправедливости и рабства.
  • Златомир – "тот, чей мир золотой". Символизировал достаток, гармонию и защиту от нищеты.
  • Ярослав – "тот, чья слава сильна". В древности это имя считалось защитным от слабонервности и врагов.
  • Олег – от древнескандинавского Helgi – "святой". Пришло на Русь вместе с варягами, считалось, оберегающим от несчастных случаев и болезней.

Мужские имена-оберегиМужские имена-обереги / Фото Freepik

