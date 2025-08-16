Імена-обереги прийшли до нас ще із давнини. Пращури вважали, що все має свою особливу силу, тому називали синів так, щоб вони були захищені від злого ока, несли мир у світ, а у їхньому житті був достаток. Тому не дивно, що сьогодні батьки повертаються до старих традицій, хоча деякі з них уже могли бути забуті. LifeStyle24 підготував список чоловічих імен-оберегів, які популярні сьогодні.

До теми Ви могли їх не чути: 15 імен, які були популярні кілька століть тому

Чоловічі імена-обереги – які вони та що символізують?

Владислав – "той, хто володіє славою". Вважалось, що це ім'я відводить ганьбу та дарує успіх у всіх справах.

– "той, хто володіє славою". Вважалось, що це ім'я відводить ганьбу та дарує успіх у всіх справах. Мстислав – "слава месника". Це ім'я давали тим, кого хотіли захистити від ворогів, також воно є символом продовження роду воїнів.

– "слава месника". Це ім'я давали тим, кого хотіли захистити від ворогів, також воно є символом продовження роду воїнів. Всеволод – "все владний". Символізує повний контроль над власною долею та захист від ворожих підступів.

– "все владний". Символізує повний контроль над власною долею та захист від ворожих підступів. Богдан – "даний Богом". Ім'я-оберіг, яким часто називали довгоочікуваних дітей, вірячи, що вони перебувають під особливим захистом Бога.

– "даний Богом". Ім'я-оберіг, яким часто називали довгоочікуваних дітей, вірячи, що вони перебувають під особливим захистом Бога. Мирослав – "той, хто прославляє мир". Батьки давали це ім'я, щоб син ріс спокійним, розсудливим і вмів відвернути від себе біду.

– "той, хто прославляє мир". Батьки давали це ім'я, щоб син ріс спокійним, розсудливим і вмів відвернути від себе біду. Радомир – "радісний мир". Ім'я-оберіг від смутку, хвороб і зневіри.

– "радісний мир". Ім'я-оберіг від смутку, хвороб і зневіри. Любор – "той, хто любить боротьбу за правду". Вважалось, що ім'я оберігає від несправедливості та рабства.

– "той, хто любить боротьбу за правду". Вважалось, що ім'я оберігає від несправедливості та рабства. Златомир – "той, чий мир золотий". Символізував достаток, гармонію та захист від злиднів.

– "той, чий мир золотий". Символізував достаток, гармонію та захист від злиднів. Ярослав – "той, чия слава сильна". У давнину це ім'я вважалось захисним від слабкодухості та ворогів.

– "той, чия слава сильна". У давнину це ім'я вважалось захисним від слабкодухості та ворогів. Олег – від давньоскандинавського Helgi – "святий". Прийшло на Русь разом з варягами, вважалося, що оберігає від нещасних випадків і хвороб.

Чоловічі імена-обереги / Фото Freepik

Нагадаємо, нещодавно наша редакція розповіла про 16 українських прізвищ, які вказують на життя в злиднях.