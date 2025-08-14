Наприклад, деякі прізвища вказують на те, що людина поставала перед матеріальними труднощами, тому їй доводилося жити в бідності. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Які прізвища давали бідним людям?

  • Босій – 13 носіїв цього прізвища проживають в Україні.
  • Босак – відомо про 1527 власників такого родового імені.
  • Босенко – налічується 2488 представників цього прізвища.
  • Бурлака – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 7276 його носіїв.
  • Гета – 334 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.
  • Гетало – 426 носіїв цього прізвища живуть в Україні.
  • Гетенко – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо лише про 8 його власників.
  • Голик – 2843 представників цього родового імені.
  • Голиш – залишилось 639 носіїв цього прізвища.
  • Голяк – 1527 людей мають таке родове ім'я.
  • Дерновий – відомо про 454 носії цього прізвища.
  • Калюжний – 4181 українець має це прізвище.
  • Капара – 27 носіїв такого родового імені живуть в Україні.
  • Нетяга – відомо про 405 представників цього прізвища.
  • Нечволод – 321 людина має це прізвище.
  • Нужденко – лише 81 українець може похизуватися таким родовим іменем.

Прізвища, які належали бідним людям Прізвища, які належали бідним людям / Фото Freepik

Нагадаємо, що наша редакція днями розповідала про українські прізвища, які існують понад 1000 років. Ці родові імена мають особливу історію.