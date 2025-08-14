Наприклад, деякі прізвища вказують на те, що людина поставала перед матеріальними труднощами, тому їй доводилося жити в бідності. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Не пропустіть Серед ваших предків були євреї: добірка українських прізвищ з єврейським походженням

Які прізвища давали бідним людям?

Босій – 13 носіїв цього прізвища проживають в Україні.

– 13 носіїв цього прізвища проживають в Україні. Босак – відомо про 1527 власників такого родового імені.

– відомо про 1527 власників такого родового імені. Босенко – налічується 2488 представників цього прізвища.

– налічується 2488 представників цього прізвища. Бурлака – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 7276 його носіїв.

– вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 7276 його носіїв. Гета – 334 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.

– 334 українці можуть похизуватися таким родовим іменем. Гетало – 426 носіїв цього прізвища живуть в Україні.

– 426 носіїв цього прізвища живуть в Україні. Гетенко – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо лише про 8 його власників.

– вважається рідкісним прізвищем, бо відомо лише про 8 його власників. Голик – 2843 представників цього родового імені.

– 2843 представників цього родового імені. Голиш – залишилось 639 носіїв цього прізвища.

– залишилось 639 носіїв цього прізвища. Голяк – 1527 людей мають таке родове ім'я.

– 1527 людей мають таке родове ім'я. Дерновий – відомо про 454 носії цього прізвища.

– відомо про 454 носії цього прізвища. Калюжний – 4181 українець має це прізвище.

– 4181 українець має це прізвище. Капара – 27 носіїв такого родового імені живуть в Україні.

– 27 носіїв такого родового імені живуть в Україні. Нетяга – відомо про 405 представників цього прізвища.

– відомо про 405 представників цього прізвища. Нечволод – 321 людина має це прізвище.

– 321 людина має це прізвище. Нужденко – лише 81 українець може похизуватися таким родовим іменем.

Прізвища, які належали бідним людям / Фото Freepik

Нагадаємо, що наша редакція днями розповідала про українські прізвища, які існують понад 1000 років. Ці родові імена мають особливу історію.