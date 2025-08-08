LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає детальніше про українські прізвища, які мають єврейське походження.
Цікаво 9 українських прізвищ, які вказують на те, що ваші предки були курцями: перевірте своє у списку
Які українські прізвища мають єврейське коріння?
Одним із найпоширеніших способів утворення єврейських прізвищ – використання походження людини. Предки часто формували родові імена з огляду на міста або регіони, де вони жили чи звідки походили. Так, з'явилися прізвища: Вінницький, Рокитнянський, Потоцький, Шацький, Чорнобильський і Жмеринський. І хоча вони можуть здаватися типово українськими, нерідко єврейські родини теж носили подібні родові імена.
До того ж часто використовували назви населених пунктів Європи, де жили євреї, для утворення прізвищ. Наприклад, Ашкеназі, Берлінер, Краковер, Шпейєр, Штрассберг, Дойч, Голандер та Кассель – кожне з цих родових імен розкриває історію міграцій предків.
Як і в багатьох культурах, євреї отримували прізвища за родом занять. Так, Фішер (рибалка), Шнайдер (кравець), Кауфман (торговець), Голдшміт (ювелір), Мюллер (мельник), Циммерман (тесля) стали поширеними родовими іменами, що передавалися з покоління в покоління.
Що цікаво, багато єврейських прізвищ звучать як німецькі слова, адже вони утворені з їдишу, що належить до групи германських мов. Такі родові імена зазвичай мають буквальне значення, пов'язане з рисами характеру, кольорами або природою:
- Кляйн – маленький;
- Шварц – чорний;
- Вайс або Вайсман – білий;
- Берг – гора;
- Штейн – камінь;
- Розенбаум – рожеве дерево;
- Фройнд – друг;
- Вальд – ліс;
- Вольф – вовк;
- Амзель – дрізд.
Єврейське походження / Фото Freepik
Які ще прізвища мають єврейське походження?
Нерідко прізвища єврейського походження утворювалися від імені батька або матері. Вони можуть мати закінчення -сон/-зон або -ич та -ов. Серед таких прізвищ: Абрамович, Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Добкін, Нахімов, Рахлін, Рівкін і Гітельзон.