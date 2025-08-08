LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает подробнее об украинских фамилиях, которые имеют еврейское происхождение.

Интересно 9 украинских фамилий, которые указывают на то, что ваши предки были курильщиками: проверьте свое в списке

Какие украинские фамилии имеют еврейские корни?

Одним из самых распространенных способов образования еврейских фамилий – использование происхождения человека. Предки часто формировали родовые имена, учитывая города или регионы, где они жили или откуда происходили. Так, появились фамилии: Винницкий, Рокитнянский, Потоцкий, Шацкий, Чернобыльский и Жмеринский. И хотя они могут казаться типично украинскими, нередко еврейские семьи тоже носили подобные родовые имена.

К тому же часто использовали названия населенных пунктов Европы, где жили евреи, для образования фамилий. Например, Ашкенази, Берлинер, Краковер, Шпейер, Штрассберг, Дойч, Голандер и Кассель – каждое из этих родовых имен раскрывает историю миграций предков.

Как и во многих культурах, евреи получали фамилии по роду занятий. Так, Фишер (рыбак), Шнайдер (портной), Кауфман (торговец), Голдшмит (ювелир), Мюллер (мельник), Циммерман (плотник) стали распространенными родовыми именами, передававшимися из поколения в поколение.

Что интересно, многие еврейские фамилии звучат как немецкие слова, ведь они образованы из идиша, принадлежащего к группе германских языков. Такие родовые имена обычно имеют буквальное значение, связанное с чертами характера, цветами или природой:

Кляйн – маленький;

– маленький; Шварц – черный;

– черный; Вайс или Вайсман – белый;

или – белый; Берг – гора;

– гора; Штейн – камень;

– камень; Розенбаум – розовое дерево;

– розовое дерево; Фройнд – друг;

– друг; Вальд – лес;

– лес; Вольф – волк;

– волк; Амзель – дрозд.

Еврейское происхождение / Фото Freepik

Какие еще фамилии имеют еврейское происхождение?

Нередко фамилии еврейского происхождения образовывались от имени отца или матери. Они могут иметь окончание -сон/-зон или -ич и -ов. Среди таких фамилий: Абрамович, Мендельсон, Рабинович, Давидович, Залманов, Добкин, Нахимов, Рахлин, Ривкин и Гительзон.