LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает об украинских фамилиях, которые принадлежали курильщикам. В современном мире родовые имена считаются довольно редкими.

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Какие украинские фамилии принадлежали курильщикам?

Фамилии Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко возникли от слова "люлька". В древности такие родовые имена нередко давали людям, которые отличались особой страстью к курению. Сейчас в Украине проживают 3425 носителей таких фамилий.

Не менее интересна история родовых имен Крепак, Крипаков, Крипаченко, ведь они имеют несколько версий происхождения. На первый взгляд, может показаться, что они связаны с крепостничеством. Однако несколько веков назад "крепостным" также называли очень крепкий табак. Именно поэтому подобные родовые имена указывают на то, что человек не мог отказаться от курения. По официальным данным, 1459 украинцев могут похвастаться такими фамилиями.

В то же время родовые имена Курий и Курийчук могли достаться людям, имевшим сильную зависимость от табака. Более того, такие предки были известными курильщиками в своем селе или общине. В Украине сейчас проживают 1409 человек, которые считаются владельцами этих фамилий.

Фамилии, которые принадлежали курильщикам / Фото Freepik

Какие украинские фамилии давали преступникам?

Преимущественно такие фамилии наши предки давали людям с непростым характером. Их отличала смелость, пренебрежение к авторитетам и стремление достичь свободы не всегда законным способом. Часто это были люди, которые выходили за рамки крестьянского быта и стремились жить по собственным правилам. Среди украинских фамилий, которые принадлежали разбойникам: