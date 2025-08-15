В Украине немало фамилий хранят память о старинных ремеслах и занятиях. Мастера, которые возводили храмы, крепости и другие важные сооружения, часто получали особые родовые имена.

Эти фамилии до сих пор встречаются среди украинцев. О родовых именах, которые давали тем, кто строил храмы и крепости – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие фамилии давали людям, которые строили храмы и крепости?

Цегельник

Эта фамилия передавалась из поколения в поколение людям, которые занимались строительством жилья и храмов. В современном мире известно о 1325 украинцах, которые имеют такое родовое имя. Подавляющее большинство носителей этой фамилии проживает в Киевской и Житомирской области. В реестрах родовое имя Цегельник упоминается среди репрессированных.

Цегольник

В Украине такое родовое имя считается довольно редким. Ведь насчитывается всего 98 его носителей. В основном владельцы этой фамилии живут во Львовской и Тернопольской области.

Цегельский

Фамилией Цегельский могут похвастаться 46 человек, которые живут в Украине, а именно в Харьковской и Хмельницкой областях. В реестрах это родовое имя также упоминается среди репрессированных.

Цигельман

Сейчас известно о 6 людях, которые имеют такую фамилию. Они преимущественно живут в Киевской области. Что интересно, в реестрах это родовое имя упоминается среди еврейства и репрессированных.

Фамилии, которые давали строителям храмов / Фото Freepik

Какие украинские фамилии образованы от названий погодных явлений?

Несколько веков назад нередко появлялись фамилии, которые свидетельствовали о сангвиническом, холерическом, меланхолическом или флегматическом темпераменте. Часто в такие родовые имена закладывали метафоры, связанные с ветром, дождем, бурей или морозом. Такие фамилии часто отражали характер, настроение или внешность человека.

Среди родовых имен, которые возникли от названий погодных явлений: