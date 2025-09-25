В Украине фамилии часто возникали, учитывая профессии наших предков. Такие родовые имена позволяют нам заглянуть в древнюю жизнь предков.

Одной из самых известных и распространенных украинских фамилий является Шевченко. Она не только ассоциируется с фигурой Тараса Шевченко, но и имеет глубокие корни, пишет LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Смотрите также Имеет более 100 тысяч носителей: какая самая популярная фамилия в Украине

Что означает фамилия Шевченко?

Фамилия Шевченко относится к наиболее распространенным в Украине и имеет выразительное социально-профессиональное происхождение. Оно происходит от названия профессии сапожник, то есть мастера, который занимается изготовлением обуви. Впоследствии это слово трансформировалось в форму "шевец", а затем – "шевчик".

Как отмечает языковед Юлиан Редько, в славянских языках фамилии часто возникали от названий ремесел, а суффикс -енко добавлял значение "потомок" или "сын". Именно поэтому родовое имя Шевченко буквально означает "сын сапожника" или "потомок мастера-шевца".

Кроме этого, исследователь утверждает, что эта фамилия в основном распространялось в Центральной и Восточной частях Украины, где использование суффикса -енко для образования родовых имен было активным.

Швец / Фото Freepik

Кстати, наша редакция рассказывала, что означает фамилия Бандера.

Сколько людей имеют фамилию Шевченко в Украине?