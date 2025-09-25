Занимает второе место среди самых популярных в Украине: что означает фамилия Шевченко
- Фамилия Шевченко происходит от профессии сапожник и означает "сын сапожника" или "потомок мастера-шевца".
- В Украине проживают 106 340 человек с фамилией Шевченко, больше всего сосредоточено на Киевщине, Днепровщине и Харьковщине.
В Украине фамилии часто возникали, учитывая профессии наших предков. Такие родовые имена позволяют нам заглянуть в древнюю жизнь предков.
Одной из самых известных и распространенных украинских фамилий является Шевченко. Она не только ассоциируется с фигурой Тараса Шевченко, но и имеет глубокие корни, пишет LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.
Что означает фамилия Шевченко?
Фамилия Шевченко относится к наиболее распространенным в Украине и имеет выразительное социально-профессиональное происхождение. Оно происходит от названия профессии сапожник, то есть мастера, который занимается изготовлением обуви. Впоследствии это слово трансформировалось в форму "шевец", а затем – "шевчик".
Как отмечает языковед Юлиан Редько, в славянских языках фамилии часто возникали от названий ремесел, а суффикс -енко добавлял значение "потомок" или "сын". Именно поэтому родовое имя Шевченко буквально означает "сын сапожника" или "потомок мастера-шевца".
Кроме этого, исследователь утверждает, что эта фамилия в основном распространялось в Центральной и Восточной частях Украины, где использование суффикса -енко для образования родовых имен было активным.
Сколько людей имеют фамилию Шевченко в Украине?
- По данным генеалогического общества "Родные", в Украине сейчас проживают 106 340 тысяч человек с фамилией Шевченко. Владельцы этого родового имени живут во всех областях Украины. Впрочем, основном люди с фамилией Шевченко проживают в Киевской, Днепропетровской и Харьковской области.
- Что интересно, это родовое имя упоминается в реестрах среди старшины Гетманщины, руководства УССР, депутатов Верховной Рады, киевского мещанства, православного духовенства и репрессированных.
- В то же время фамилию Шевченко можно увидеть в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы. В связи с этим, вероятно, фамилия Шевченко могла принадлежать казакам несколько веков назад.