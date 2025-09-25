Займає друге місце серед найпопулярніших в Україні: що означає прізвище Шевченко
- Прізвище Шевченко походить від професії швець і означає "син шевця" або "нащадок майстра-шевця".
- В Україні проживають 106 340 людей з прізвищем Шевченко, найбільше зосереджено на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.
В Україні прізвища часто виникали з огляду на професії наших пращурів. Такі родові імена дозволяють нам зазирнути у давнє життя предків.
Одним із найвідоміших та найпоширеніших українських прізвищ є Шевченко. Воно не лише асоціюється з постаттю Тараса Шевченка, а й має глибоке коріння, пише LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
Що означає прізвище Шевченко?
Прізвище Шевченко належить до найбільш поширених в Україні й має виразне соціально-професійне походження. Воно походить від назви професії швець, тобто майстра, який займається виготовленням взуття. Згодом це слово трансформувалося у форму "шевець", а потім – "шевчик".
Як зазначає мовознавець Юліан Редько, у слов'янських мовах прізвища часто виникали від назв ремесел, а суфікс -енко додавав значення "нащадок" або "син". Саме тому родове ім'я Шевченко буквально означає "син шевця" або "нащадок майстра-шевця".
Крім цього, дослідник стверджує, що це прізвище здебільшого поширювалося в Центральній і Східній частинах України, де використання суфікса -енко для утворення родових імен було найактивнішим.
Скільки людей мають прізвище Шевченко в Україні?
- За даними генеалогічного товариства "Рідні", в Україні нині проживають 106 340 тисяч людей з прізвищем Шевченко. Власники цього родового імені мешкають в усіх областях України. Втім, здебільшого люди з прізвищем Шевченко проживають на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.
- Що цікаво, це родове ім'я згадується у реєстрах серед старшини Гетьманщини, керівництва УРСР, депутатів Верховної Ради, київського міщанства, православного духовенства та репресованих.
- Водночас прізвище Шевченко можна побачити у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. У зв'язку з цим, ймовірно, прізвище Шевченко могло належати козакам кілька століть тому.