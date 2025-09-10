Некоторые из знаков зодиака не могут представить жизнь без легкого хаоса в графике. Они считают опоздания своеобразным стилем жизни.

Весы, Стрелец и Рыбы, вы то слишком долго собираетесь, то теряетесь во времени, или просто уверены, что все просто подождут, пишет LifeStyle 24.

Может заинтересовать Мечты Тельцов имеют шанс осуществиться: гороскоп на 10 сентября

Весы

Им сложно быстро собраться, ведь каждое решение – это маленькая дилемма: что надеть, как выглядеть, что взять с собой. Из-за этой нерешительности Весы довольно часто выходят из дома позже, чем планировали, и на самом старте начинают опаздывать.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Оптимистичные и непоседливые Стрельцы часто увлекаются делами и теряют отсчет времени. Они могут пообещать прийти или приехать вовремя, но внезапно заняться еще чем-то интересным, опоздав в гости или на любое другое событие. Представители этого знака не считают такое поведение пренебрежением, а называют следствием чрезмерной энергичности.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в своем ритме. Они могут опоздать, потому что углубились в мысли, забыли о времени или просто медленно собирались. Пунктуальность для них точно не в приоритете, ведь они чувствуют время иначе, чем другие.

Гороскоп для Рыб

А также есть те знаки зодиака, которые ставят пунктуальность на первое место и никогда не опаздывают.