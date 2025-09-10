Дехто зі знаків зодіаку не може уявити життя без легкого хаосу у графіку. Вони вважають запізнення своєрідним стилем життя.

Терези, Стрілець та Риби, ви то занадто довго збираєтесь, то губитесь у часі, або просто впевнені, що всі просто зачекають, пише LifeStyle 24.

Терези

Їм складно швидко зібратись, адже кожне рішення – це маленька дилема: що вдягти, як виглядати, що взяти з собою. Через цю нерішучість Терези доволі часто виходять з дому пізніше, ніж планували, і на самому старті починають запізнюватись.

Стрілець

Оптимістичні та непосидючі Стрільці часто захоплюються справами й втрачають відлік часу. Вони можуть пообіцяти прийти чи приїхати вчасно, але раптово зайнятись ще чимось цікавим, запізнившись у гості чи на будь-яку іншу подію. Представники цього знака не вважають таку поведінку зневагою, а називають наслідком надмірної енергійності.

Риби

Мрійливі Риби живуть у своєму ритмі. Вони можуть запізнитись, бо заглибились у думки, забули про час або просто повільно збирались. Пунктуальність для них точно не в пріоритеті, адже вони відчувають час інакше, ніж інші.

А також є ті знаки зодіаку, які ставлять пунктуальність на перше місце і ніколи не запізнюються.