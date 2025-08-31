Первый день осени может стать особенным для некоторых знаков зодиака. Звезды подготовили для них приятные неожиданности, новые возможности и счастливые события, которые подарят хорошее настроение на весь сезон.

Дева и Весы, вы почувствуете на себе благосклонность судьбы в первый день осени. Для кого-то это будет удача в карьере, для других – в личной жизни. Но одно можно сказать точно, осенний период начнется с позитивной ноты, пишет LifeStyle 24.

Дева

Для Дев осень начнется с приятных новостей. В первый день сентября их ждет неожиданный шанс: выгодное предложение, успех в работе или финансах, приятная встреча. Звезды рекомендуют не бояться новых возможностей и смело браться за все дела, ведь удача будет шагать рядом.

Гороскоп для Дев

Весы

Представители этого знака уже чувствуют, что Вселенная на их стороне. А 1 сентября может подарить гармонию в отношениях, романтический сюрприз или неожиданный подарок. Это отличный день для того, чтобы начать новые проекты или даже сделать шаг навстречу мечте.

Гороскоп для Весов

