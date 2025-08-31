Стоит также быть внимательными к своим эмоциям и желаниям, однако нельзя позволять другим использовать эту уязвимость в свою пользу, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 31 августа для Овнов

Вероятно, сегодня Овны захотят внутренних перемен. Подумайте, с чего стоило бы начать в первую очередь.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 31 августа для Тельцов

Необдуманные поступки приведут к ненужным проблемам. А вот вторая половина дня обещает быть благоприятной для поиска новых возможностей.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 31 августа для Близнецов

Близнецы будут завершать лето на этапе кардинальных изменений. Астрологи говорят, что надо менять то, что так давно хотели.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 31 августа для Раков

Физическая нагрузка сегодня точно не будет лишней. Ракам надо лучше заботиться о форме и самочувствии.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 31 августа для Львов

Львы захотят отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб на осень. Кроме того, компания друзей захочет провести с вами время, поэтому попробуйте успеть все.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 31 августа для Дев

Девы почувствуют желанную поддержку от любимого человека. Ощущение любви даст повод находиться в хорошем настроении на протяжении целого дня.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 31 августа для Весов

Весы будут пытаться "разорваться" между домашними делами и желанием встретиться с друзьями. Однако звезды рекомендуют выбрать первый вариант.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 31 августа для Скорпионов

Скорпионы имеют все шансы завершить это лето на романтической ноте. Астрологи прогнозируют интересное знакомство, но предостерегают, что стоит быть собой, а не надевать маску другого человека.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 31 августа для Стрельцов

Стрельцам также захочется романтики. Если у вас уже есть любимый человек, то посвятите ему слова любви. Это точно поможет улучшить взаимоотношения.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 31 августа для Козерогов

Козероги могут оказаться в руках мошенников. Внимательно относитесь к тому, кто вам пишет в соцсетях. Есть вероятность, что вас просто хотят обмануть.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 31 августа для Водолеев

Водолеям сегодня надо сосредоточиться на том, чтобы поискать ответы на те вопросы, которые тревожили на протяжении всего лета. У вас есть шанс расставить все на свои места.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 31 августа для Рыб

Не игнорируйте подсказки судьбы. Для некоторых представителей они могут обернуться на шанс построить счастливую личную жизнь.

Кроме того, сегодня к кому-то может позвонить старый друг. Это будет новым этапом дружбы.