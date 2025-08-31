Стоит также быть внимательными к своим эмоциям и желаниям, однако нельзя позволять другим использовать эту уязвимость в свою пользу, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 августа для Овнов

Вероятно, сегодня Овны захотят внутренних перемен. Подумайте, с чего стоило бы начать в первую очередь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 августа для Тельцов

Необдуманные поступки приведут к ненужным проблемам. А вот вторая половина дня обещает быть благоприятной для поиска новых возможностей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 августа для Близнецов

Близнецы будут завершать лето на этапе кардинальных изменений. Астрологи говорят, что надо менять то, что так давно хотели.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 августа для Раков

Физическая нагрузка сегодня точно не будет лишней. Ракам надо лучше заботиться о форме и самочувствии.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 31 августа для Львов

Львы захотят отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб на осень. Кроме того, компания друзей захочет провести с вами время, поэтому попробуйте успеть все.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа для Дев

Девы почувствуют желанную поддержку от любимого человека. Ощущение любви даст повод находиться в хорошем настроении на протяжении целого дня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 августа для Весов

Весы будут пытаться "разорваться" между домашними делами и желанием встретиться с друзьями. Однако звезды рекомендуют выбрать первый вариант.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа для Скорпионов

Скорпионы имеют все шансы завершить это лето на романтической ноте. Астрологи прогнозируют интересное знакомство, но предостерегают, что стоит быть собой, а не надевать маску другого человека.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа для Стрельцов

Стрельцам также захочется романтики. Если у вас уже есть любимый человек, то посвятите ему слова любви. Это точно поможет улучшить взаимоотношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 августа для Козерогов

Козероги могут оказаться в руках мошенников. Внимательно относитесь к тому, кто вам пишет в соцсетях. Есть вероятность, что вас просто хотят обмануть.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 августа для Водолеев

Водолеям сегодня надо сосредоточиться на том, чтобы поискать ответы на те вопросы, которые тревожили на протяжении всего лета. У вас есть шанс расставить все на свои места.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 августа для Рыб

Не игнорируйте подсказки судьбы. Для некоторых представителей они могут обернуться на шанс построить счастливую личную жизнь.

Кроме того, сегодня к кому-то может позвонить старый друг. Это будет новым этапом дружбы.