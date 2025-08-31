Варто також бути уважними до своїх емоцій та бажань, однак не можна дозволяти іншим використовувати цю вразливість на свою користь, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 31 серпня для Овнів

Ймовірно, сьогодні Овни захочуть внутрішніх змін. Подумайте, з чого вартувало б почати найперше.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 31 серпня для Тельців

Необдумані вчинки призведуть до непотрібних проблем. А от друга половина дня обіцяє бути сприятливою для пошуку нових можливостей.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 31 серпня для Близнюків

Близнюки завершуватимуть літо на етапі кардинальних змін. Астрологи кажуть, що треба змінювати те, що так давно хотіли.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 31 серпня для Раків

Фізичне навантаження сьогодні точно не буде зайвим. Ракам треба краще дбати про форму та самопочуття.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 31 серпня для Левів

Леви захочуть вирушити на шопінг, щоб обновити гардероб на осінь. Крім того, компанія друзів захоче провести з вами час, тому спробуйте встигнути все.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 31 серпня для Дів

Діви відчують бажану підтримку від коханої людини. Відчуття любові дасть привід перебувати у хорошому настрої упродовж цілого дня.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 31 серпня для Терезів

Терези намагатимуться "розірватись" між домашніми справами та бажанням зустрітись із друзями. Однак зорі рекомендують обрати перший варіант.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 31 серпня для Скорпіонів

Скорпіони мають всі шанси завершити це літо на романтичній ноті. Астрологи прогнозують цікаве знайомство, але застерігають, що варто бути собою, а не вдягати маску іншої людини.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 31 серпня для Стрільців

Стрільцям також захочеться романтики. Якщо у вас вже є кохана людина, то присвятіть їй слова кохання. Це точно допоможе покращити взаємини.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 31 серпня для Козорогів

Козороги можуть опинитись у руках шахраїв. Уважно ставтесь до того, хто вам пише у соцмережах. Є ймовірність, що вас просто хочуть обдурити.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 31 серпня для Водоліїв

Водоліям сьогодні треба зосередитись на тому, щоб пошукати відповіді на ті питання, які тривожили упродовж усього літа. У вас є шанс розставити все на свої місця.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 31 серпня для Риб

Не ігноруйте підказки долі. Для деяких представників вони можуть обернутись на шанс побудувати щасливе особисте життя.

Крім того, сьогодні до когось може зателефонувати старий друг. Це буде новим етапом дружби.