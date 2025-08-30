Телець і Риби, найближчим часом отримаєте дзвінок, який поверне у приємні спогади. Для одних це буде нагода відновити дружбу, для інших – знак, що у житті знову з'являється щось важливе з минулого, пише LifeStyle 24.

Телець

Тельці завжди мали багато знайомих і друзів, але через свою зайнятість чи мінливість часто гублять їхні контакти. Цього разу доля нагадає їм про старі зв'язки, адже цими днями може зателефонувати товариш із дитинства або колишній колега. Цей дзвінок подарує Тельцям гарний настрій і відкриє нові можливості.

Гороскоп для Тельців

Риби

Не буде секретом, що Риби – дуже чутливі та емоційні, тому для них відновлення старих дружніх стосунків особливо важливе. Дзвінок від давнього друга стане приємною несподіванкою, яка зігріє серце й нагадає, що справжні зв'язки не вмирають, навіть якщо пройшли роки.

Гороскоп для Риб

