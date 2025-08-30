Хоч сьогодні й вихідний день, однак останні дні літа можуть принести кожному як випробування, так і приємні сюрпризи, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 30 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 серпня для Овнів

Овни мають сфокусуватись на важливих справах. Астрологи кажуть, що вам вдасться впоратись з усіма завданнями.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 серпня для Тельців

Настав час братись за ті завдання, які тривалий час відтягували до реалізації. Можливо, у другій половині дня на Тельців чекає фінансовий успіх.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 серпня для Близнюків

Намагайтесь не зустрічатись сьогодні з людьми, які можуть створити конфлікт на рівному місці. Краще орієнтуйтесь на завдання, які поставили собі на сьогодні.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 серпня для Раків

Ракам прогнозують приємні зустрічі та несподівані знайомства. Представникам чоловічої статі варто приділити особливу увагу жінкам – мамі, дружині чи сестрі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 30 серпня для Левів

Ймовірно, настрій Левів сьогодні зміниться на дратівливий та імпульсивний. Через це можуть виникнути конфлікти з близьким оточенням.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 30 серпня для Дів

У Дів буде тихий і спокійний день. Сьогодні ви рухатиметесь у правильному напрямку, тому невдач на шляху не буде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 серпня для Терезів

Щоб встигнути впоратись з домашніми клопотами, правильно розподіліть завдання. Це головна підказка для досягнення успіху.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 серпня для Скорпіонів

Сьогодні, у суботу, Скорпіони зможуть почути новину про довгоочікуване підвищення. Ба більше, це може бути посада, про яку щиро мріяли.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 серпня для Стрільців

Стрільці можуть іти на ризик. У вас є шанс відкрити у собі новий талант, головне – рухатись вперед.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 серпня для Козорогів

Козороги хотітимуть провести час у тиші та побути на самоті зі своїми думками. Такий підхід допоможе знайти відповіді на деякі питання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 серпня для Водоліїв

Якщо хочете мати вищий дохід, то перегляньте своє ставлення до роботи. Можливо, новий підхід допоможе відкритись з іншої сторони.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 серпня для Риб

Настав час пробачити людям їхні помилки. Згадайте ті випадки, коли ви ненароком когось ображали, але вас пробачали.

