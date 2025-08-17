Астрологи говорят, что болезненным станет момент, когда разочарование придет не от посторонних людей, а от тех, кого считали самыми близкими. В этом месяце придется переоценить отношения и снять "розовые очки".

Рак, Весы и Козерог, август может стать проверкой на прочность отношений. Хотя разочарование и будет болезненным, однако оно поможет четко понять, кто на самом деле заслуживает оставаться рядом, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание А это интересно – 3 знака зодиака среди мужчин, которых легче всего завоевать

Рак

Это очень чувствительный знак, который сильно доверяет близким людям. В августе Раки могут столкнуться с тем, что их доброту воспринимали за слабость. Это будет своеобразный холодный душ, который заставит ограничить доступ к своему сердцу.

Гороскоп для Раков

Весы

Очень часто Весы игнорируют мелкие обиды. Однако уже в этом месяце чашу терпения может переполнить одна ситуация, которая покажет истинное лицо близкого человека. Пожалуй, такого разочарования этот знак не испытывал еще никогда.

Гороскоп для Весов

Козерог

Обычно Козероги держат дистанцию, но если впускают кого-то в свой круг доверия – это надолго. Август может показать, что не все ценят их поддержку и приложенные усилия. Астрологи прогнозируют конфликт из-за денег и обещаний.

Гороскоп для Козерогов

Также будут и те знаки, которые будут начинать в августе все с нуля.