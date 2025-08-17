Астрологи кажуть, що болючим стане момент, коли розчарування прийде не від сторонніх людей, а від тих, кого вважали найближчими. Цього місяця доведеться переоцінити стосунки й зняти "рожеві окуляри".

Рак, Терези та Козоріг, серпень може стати перевіркою на міцність стосунків. Хоч розчарування і буде болісним, однак воно допоможе чітко зрозуміти, хто насправді заслуговує залишатись поруч, пише LifeStyle24.

Рак

Це дуже чутливий знак, який сильно довіряє близьким людям. У серпні Раки можуть зіткнутись з тим, що їхню доброту сприймали за слабкість. Це буде своєрідний холодний душ, який змусить обмежити доступ до свого серця.

Гороскоп для Раків

Терези

Дуже часто Терези ігнорують дрібні образи. Однак уже цього місяця чашу терпіння може переповнити одна ситуація, яка покаже справжнє обличчя близької людини. Мабуть, такого розчарування цей знак не відчував ще ніколи.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Зазвичай Козороги тримають дистанцію, але якщо впускають когось у своє коло довіри – це надовго. Серпень може показати, що не всі цінують їхню підтримку та докладені зусилля. Астрологи прогнозують конфлікт через гроші та обіцянки.

Гороскоп для Козорогів

Також будуть і ті знаки, які починатимуть у серпні все з нуля.