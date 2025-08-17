Терези, Стрілець та Риби, кожен з вас шукає різне: гармонія, душевне тепло, драйв і свобода. Якщо комусь вдасться закрити цей гештальт, то ця людина одразу підкорить ваше серце, пише LifeStyle24.

Цікаво Ракам треба уникати поспішних висновків: гороскоп на 17 серпня

Терези

Тонкі поціновувачі краси, гармонії та приємного спілкування. Вони легко закохуються у людей, які дарують їм естетичне та емоційне задоволення. Завоювати цей знак можна за допомогою компліментів, атмосфери затишку, спільних захоплень та трохи романтичної інтриги.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Не секрет, що Стрільці – авантюристи за натурою. Якщо хтось поділяє їхнє прагнення до пригод і свободи, то завоювати довіру та серце буде доволі легко. Астрологи підказують, що спільні подорожі, нові враження та повага до незалежності – це секрет до успіху.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Цей знак називають мрійником, який часто ідеалізує партнера. Риби швидко прив'язуються до того, хто проявляє турботу та розуміння. Підтримка, теплі слова, щирі емоції та маленькі добрі вчинки – це шлях до серця цього знака.

Гороскоп для Риб

Цікаво, що до кінця літа комусь зорі прогнозують доленосну зустріч. Можливо, хтось із цього переліку опинився у списку астрологів.