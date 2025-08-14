Терези та Риби, у вас є шанс пережити наприкінці літа зустріч, яка стане доленосною. Головне – не закриватись від нових знайомств і бути готовим прийняти подарунок від долі, пише LifeStyle24.

Терези

Для Терезів кінець літа стане періодом відкриттів і несподіванок. Є ймовірність зустріти людину, яка не лише надихне на нові звершення, а й відкриє двері у зовсім інший світ. Астрологи передбачають, що це знайомство може мати як романтичний, так і діловий характер, але в будь-якому випадку воно залишить глибокий слід у душі.

Гороскоп для Терезів

Риби

Останні дні серпня принесуть емоційно насичену подію, яка здатна змінити плани. Ймовірно, Риби зустрінуть того, з ким відчують особливий зв'язок і розуміння з першої розмови. Ця людина може стати важливою частиною майбутнього та матиме вплив на бачення життя.

Гороскоп для Риб

На жаль, не для всіх осінній період буде таким, як того бажає душа. Астрологи прогнозують складний період.