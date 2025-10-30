Астролог Анастасія Бучковська розповіла про цікавинки стосунків з Овнами. Ці чоловіки настільки запальні, що здатні на дещо кумедні вчинки.

Як це – зустрічатися з Овном чоловіком?

Астрологи неодноразово наголошували, що однією з головних рис Овна є рішучість. Якщо їм сподобалася жінка, вони усе зроблять, щоб її підкорити. А сміливість та енергійність лише підштовхує їх до відчайдушних кроків.

І найголовніше – Овни демонструють вірність. Якщо вони когось полюбили, то будуть боротися за цю людину до кінця. А життєва енергія буквально зробить стосунки незабутніми.

Гороскоп про Овнів

Звісно, не обходиться і без недоліків. Наскільки Овни цілеспрямовані у житті, настільки вони цілеспрямовані у сварках. І можуть розпалити її буквально з пів слова. Але, що найсмішніше – потім одразу заспокоюються. Про це знають і ті, хто зустрічаються з Овнами, і ті, хто з ними одружений.

Чоловік-Овен. Завжди перший у всьому. І сварку почати, і миритися. Імпульсивний, щирий; емоційний, немов дитина. Але за мене порве всіх без вагань,

– розповіла астролог.

