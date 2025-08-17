Іноді, щоб отримати своє щастя, треба дуже сильно постаратись, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть 2 знаки зодіаку, яким вже в серпні доведеться почати все з нуля

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 серпня для Овнів

На жаль, проблеми в особистому житті дадуться у знаки. Астрологи кажуть, що це поганий час для самонавіювання та необґрунтованих думок. Щоб покращити ситуацію, спробуйте зробити перший крок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 серпня для Тельців

Прислухайтесь до того, що хоче сказати вам організм. Можливо, настав час записатись на консультацію до лікаря.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 серпня для Близнюків

Енергії буде достатньо, щоб реалізувати всі свої плани. Вечір проведіть у своє задоволення, адже з понеділка буде багато турбот.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 серпня для Раків

Наполеглива рекомендація від астрологів – не робіть поспішних висновків. Якщо вам хтось чимось не вгодив, то спершу дайте собі час, щоб розібратись з усім. Ви здивуєтесь, як швидко зміните свою думку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 серпня для Левів

Виділіть час для чогось пізнавального. Розширення кругозору – важлива ніша для отримання успіху.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 17 серпня для Дів

Дівам треба змінити підхід до харчування. Вам треба пити більше води, додавати до раціону фрукти та овочі, а також ті продукти, які багаті на клітковину.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 серпня для Терезів

Сьогодні можете братись за будь-які починання. До прикладу, запишіться на курси, пошукайте квартиру для переїзду або ж заведіть нові знайомства.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 серпня для Скорпіонів

Від деяких вчинків залежатиме ваше майбутнє. Астрологи нагадують, що та людина, яка стоїть на місці, немає нічого. Якщо бажаєте це змінити, то настав час діяти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 серпня для Стрільців

Стрільці можуть сьогодні почути щось таке, що їм не дуже сподобається. Однак, не варто хвилюватись, ймовірно, ця людина не бажала вас образити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 серпня для Козорогів

Ніколи не втрачайте віри в себе. Доля готує для вас подарунок, тому будьте напоготові.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 серпня для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде приплив натхнення. Можете сміливо братись за ідеї, які спадають вам на думку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 серпня для Риб

У Риб буде безтурботний день. Насолоджуйтесь моментом, адже такі дні – рідкість.

А чи знали ви про ті знаки зодіаку, які мають особливий зв'язок із Всесвітом.