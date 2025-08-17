Іноді, щоб отримати своє щастя, треба дуже сильно постаратись, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть 2 знаки зодіаку, яким вже в серпні доведеться почати все з нуля

Гороскоп на 17 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 17 серпня для Овнів

На жаль, проблеми в особистому житті дадуться у знаки. Астрологи кажуть, що це поганий час для самонавіювання та необґрунтованих думок. Щоб покращити ситуацію, спробуйте зробити перший крок.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 17 серпня для Тельців

Прислухайтесь до того, що хоче сказати вам організм. Можливо, настав час записатись на консультацію до лікаря.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 17 серпня для Близнюків

Енергії буде достатньо, щоб реалізувати всі свої плани. Вечір проведіть у своє задоволення, адже з понеділка буде багато турбот.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 17 серпня для Раків

Наполеглива рекомендація від астрологів – не робіть поспішних висновків. Якщо вам хтось чимось не вгодив, то спершу дайте собі час, щоб розібратись з усім. Ви здивуєтесь, як швидко зміните свою думку.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 17 серпня для Левів

Виділіть час для чогось пізнавального. Розширення кругозору – важлива ніша для отримання успіху.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 17 серпня для Дів

Дівам треба змінити підхід до харчування. Вам треба пити більше води, додавати до раціону фрукти та овочі, а також ті продукти, які багаті на клітковину.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 17 серпня для Терезів

Сьогодні можете братись за будь-які починання. До прикладу, запишіться на курси, пошукайте квартиру для переїзду або ж заведіть нові знайомства.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 17 серпня для Скорпіонів

Від деяких вчинків залежатиме ваше майбутнє. Астрологи нагадують, що та людина, яка стоїть на місці, немає нічого. Якщо бажаєте це змінити, то настав час діяти.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 17 серпня для Стрільців

Стрільці можуть сьогодні почути щось таке, що їм не дуже сподобається. Однак, не варто хвилюватись, ймовірно, ця людина не бажала вас образити.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 17 серпня для Козорогів

Ніколи не втрачайте віри в себе. Доля готує для вас подарунок, тому будьте напоготові.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 17 серпня для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде приплив натхнення. Можете сміливо братись за ідеї, які спадають вам на думку.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 17 серпня для Риб

У Риб буде безтурботний день. Насолоджуйтесь моментом, адже такі дні – рідкість.

А чи знали ви про ті знаки зодіаку, які мають особливий зв'язок із Всесвітом.