Сентябрь готовит приятные сюрпризы. Для некоторых он станет месяцем вознаграждения за терпение и добрые дела.

Телец, Лев и Козерог, вскоре вы получите долгожданный подарок – кто-то в виде вещи, другие – в форме внимания или символа, что будет греть душу, пишет LifeStyle 24.

Может заинтересовать Близнецы должны отпустить прошлое: гороскоп на 7 сентября

Телец

Ваши настойчивость и умение ждать наконец принесут плоды. В сентябре можете получить материальный подарок – вещь, о которой давно мечтали, или что-то для дома и комфорта. Это станет знаком, что Тельцов ценят и хотят порадовать.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Для Львов подарок будет связан не только с материальным, но и с определенным признанием. Это может быть сюрприз от любимого человека или знак внимания от коллег. Этот знак почувствует, что находится в центре любви и заботы – а это самая высокая ценность.

Гороскоп для Львов

Козерог

Мечтательное сердце Козерогов получит что-то очень теплое и душевное. Это может быть символический презент, который будет иметь большое значение именно для вас. В сентябре поймете, что чудеса на самом деле существуют, и подарки приходят в самый правильный момент.

Гороскоп для Козерогов

Также в сентябре будут и те, кто успеют запрыгнуть в последний вагон и отправятся в отпуск.