Телец, Лев и Козерог, вскоре вы получите долгожданный подарок – кто-то в виде вещи, другие – в форме внимания или символа, что будет греть душу, пишет LifeStyle 24.
Телец
Ваши настойчивость и умение ждать наконец принесут плоды. В сентябре можете получить материальный подарок – вещь, о которой давно мечтали, или что-то для дома и комфорта. Это станет знаком, что Тельцов ценят и хотят порадовать.
Гороскоп для Тельцов
Лев
Для Львов подарок будет связан не только с материальным, но и с определенным признанием. Это может быть сюрприз от любимого человека или знак внимания от коллег. Этот знак почувствует, что находится в центре любви и заботы – а это самая высокая ценность.
Гороскоп для Львов
Козерог
Мечтательное сердце Козерогов получит что-то очень теплое и душевное. Это может быть символический презент, который будет иметь большое значение именно для вас. В сентябре поймете, что чудеса на самом деле существуют, и подарки приходят в самый правильный момент.
Гороскоп для Козерогов
Также в сентябре будут и те, кто успеют запрыгнуть в последний вагон и отправятся в отпуск.