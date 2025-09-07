Телець, Лев і Козоріг, незабаром ви отримаєте довгоочікуваний подарунок – хтось у вигляді речі, інші – у формі уваги чи символу, що грітиме душу, пише LifeStyle 24.

Телець

Ваші наполегливість і вміння чекати нарешті принесуть плоди. У вересні можете отримати матеріальний подарунок – річ, про яку давно мріяли, або щось для дому та комфорту. Це стане знаком, що Тельців цінують і хочуть потішити.

Гороскоп для Тельців

Лев

Для Левів подарунок буде пов'язаний не лише з матеріальним, а й з певним визнанням. Це може бути сюрприз від коханої людини або знак уваги від колег. Цей знак відчує, що перебуває у центрі любові та турботи – а це найвища цінність.

Гороскоп для Левів

Козоріг

Мрійливе серце Козорогів отримає щось дуже тепле та душевне. Це може бути символічний презент, який матиме велике значення саме для вас. У вересні зрозумієте, що дива насправді існують, і подарунки приходять у найправильніший момент.

Гороскоп для Козорогів

Також у вересні будуть і ті, хто встигнуть застрибнути в останній вагон й вирушать у відпустку.