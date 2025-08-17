Если хотели восстановить с кем-то утраченную связь, то сегодня звезды прогнозируют успех в таком деле. Обо всем подробнее узнавайте в нашем ежедневном гороскопе.

Иногда, чтобы получить свое счастье, надо очень сильно постараться, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 августа для Овнов

К сожалению, проблемы в личной жизни дадутся в знаки. Астрологи говорят, что это плохое время для самовнушения и необоснованных мыслей. Чтобы улучшить ситуацию, попробуйте сделать первый шаг.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 августа для Тельцов

Прислушайтесь к тому, что хочет сказать вам организм. Возможно, пришло время записаться на консультацию к врачу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 августа для Близнецов

Энергии будет достаточно, чтобы реализовать все свои планы. Вечер проведите в свое удовольствие, ведь с понедельника будет много забот.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 августа для Раков

Настоятельная рекомендация от астрологов – не делайте поспешных выводов. Если вам кто-то чем-то не угодил, то сначала дайте себе время, чтобы разобраться со всем. Вы удивитесь, как быстро измените свое мнение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 августа для Львов

Выделите время для чего-то познавательного. Расширение кругозора – важная ниша для получения успеха.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 17 августа для Дев

Девам надо изменить подход к питанию. Вам надо пить больше воды, добавлять в рацион фрукты и овощи, а также те продукты, которые богаты клетчаткой.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 августа для Весов

Сегодня можете браться за любые начинания. К примеру, запишитесь на курсы, поищите квартиру для переезда или заведите новые знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 августа для Скорпионов

От некоторых поступков будет зависеть ваше будущее. Астрологи напоминают, что тот человек, который стоит на месте, не имеет ничего. Если желаете это изменить, то пришло время действовать.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 августа для Стрельцов

Стрельцы могут сегодня услышать что-то такое, что им не очень понравится. Однако, не стоит волноваться, вероятно, этот человек не желал вас обидеть.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 августа для Козерогов

Никогда не теряйте веры в себя. Судьба готовит для вас подарок, поэтому будьте начеку.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 августа для Водолеев

У Водолеев сегодня будет прилив вдохновения. Можете смело браться за идеи, которые приходят вам в голову.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 августа для Рыб

У Рыб будет беззаботный день. Наслаждайтесь моментом, ведь такие дни – редкость.

