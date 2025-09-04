Сегодня хороший день, чтобы подумать над своим будущим. Возможно, кому-то даже удастся предпринять конкретные шаги.

Астрологи говорят, что не стоит расстраиваться, если прогноз не слишком успешный, ведь завтрашний день может оказаться совсем другим, пишет LifeStyle 24.

Может заинтересовать 3 знака зодиака, которых называют самыми сложными коллегами по работе

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 сентября для Овнов

Откажитесь от спешки. Вы и так совершили много ошибок, которые теперь требуют качественного решения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 сентября для Тельцов

Если хотите достичь определенных результатов, то проявите активность. Хоть выходные уже на носу, но забудьте об отдыхе и работайте в полную силу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 сентября для Близнецов

Общение с родственниками может стать причиной грусти. Вероятно, придется сделать что-то такое, от чего не будете слишком рады.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 сентября для Раков

В личной жизни у Раков могут возникнуть трудности в общении с партнером. Астрологи рекомендуют именно вам сделать первый шаг к примирению.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 4 сентября для Львов

Лучше не садитесь за руль, если вам нужно ехать новым маршрутом. Выберите альтернативные варианты, чтобы добраться до места назначения.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 сентября для Дев

Утро может оказаться довольно конфликтным. Попробуйте не разжигать вражду с коллегами, ведь "замять" эту ситуацию не получится.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 сентября для Весов

Весам все будет удаваться, ведь друзья и близкие будут вдохновлять на новые достижения. Идите к своей цели и не забывайте о планах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 сентября для Скорпионов

Забудьте все негативные эмоции и живите настоящим. Если так сделаете, то перед вами откроются многие возможности.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 сентября для Стрельцов

Стрельцам захочется отправиться в осеннее путешествие. Астрологи говорят, что это хороший вариант, поэтому отказываться от него точно не стоит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 сентября для Козерогов

Попробуйте вспомнить, когда последний раз посвящали время себе и размышлениям над жизнью. Астрологи рекомендуют изменить вектор и начать двигаться туда, о чем всегда мечтали.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 сентября для Водолеев

Хороший день, чтобы навести порядок в доме. Кроме того, не забудьте составить план действий на ближайшие дни.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 сентября для Рыб

Непредсказуемые траты уже сегодня могут опустошить кошелек Рыб. Рекомендация от звезд: делая крупные покупки, сперва посоветуйтесь с близкими людьми.

Также известно о тех знаках зодиака, которые могут по-особенному притягивать к себе деньги.