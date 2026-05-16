Священник ПЦУ объяснил, является ли грехом проклинать кого-то: запомните это

Каждый хоть раз слышал, как кого-то проклинали. В прошлом наши предки желали другим ужасных вещей, когда с ними плохо обращались.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк объяснил, является ли проклятия грехом. Об этом он рассказал в своем тиктоке.

Грех ли проклинать?

Алексей Филюк заверил, что проклятия – страшный грех, поскольку Бог создал добрую землю, поэтому христиане должны вести себя должным образом. По словам священника, Дьявол пугает людей с помощью бранных выражений и так не должно быть. Верующим стоит благословлять друг друга, поскольку этого больше всего желал Сын Божий.

Проклятия – это грех. Дьявол покалечил ту добрую землю, которую создал Бог. Как написано: "Не копай яму своему ближнему, ибо сам в нее упадешь". Проклятия – молитвы Сатаны,

– отметил Алексей Филюк.

Священник добавил, что если бы проклятия действовали, то человечество уже бы давно вымерло. К тому же Филюк отметил ценность добрых поступков в современном мире и напомнил, что любое зло обязательно вернется.

Что говорит Библия про проклятия

Священное письмо призывает не проклинать людей, а благословлять их. Дело в том, что проклятия могут сильно повлиять на того, кто их произнес, особенно если они сказаны со злым намерением.

Язык имеет власть над жизнью и смертью, и кто любит его, тот будет есть его плод,

– говорится в Евангелии от святого Матфея (5:44).

Сын Божий просит христиан делиться любовью друг с другом, а не ненавистью, поскольку проклятия вредят всем без исключения. В то же время плохие слова могут привести к вражде и разрушению любых отношений с людьми.

В основном проклятия не будут влиять на христиан, если эти слова произнесены без злобы и причины. Впрочем, если верующий сознательно проклинал других, то его душу сможет спасти только молитва.

"Любите врагов ваших и молитесь за преследующих вас", – говорится в Евангелии от святого Матфея (5:44).

Таким образом, христиане ни в коем случае не должны мстить и проклинать, а должны молиться и излучать любовь к другим.