Хлеб всегда имел особое значение для украинцев. Для наших бабушек и дедушек он был не просто едой, а символом достатка и даже святости.

Когда-то даже представить не могли, чтобы кусок оказался в мусорнике. Почему так – и что делать с черствым хлебом сейчас, пишет lifestyle 24.

Интересно Война – самое идиотское изобретение людей, – 7 цитат Кузьмы Скрябина, которые актуальны до сих пор

Наши предки знали, как трудно достается хлеб. Иногда он был единственной пищей в семье. Поэтому даже черствый кусок не выбрасывали – его отдавали курам, скоту или просто сушили на сухари. Считалось: бросишь хлеб в мусор – накличешь беду или нищету на семью.

К тому же в христианстве хлеб имеет сакральное значение – символизирует тело Христа во время причастия. Поэтому верующие относились к нему с особым уважением. И хотя священным является лишь тот хлеб, что участвовал в таинстве, сама ассоциация добавляет уважения. Поэтому, многие не могут спокойно выбросить даже крошки.

Сегодня хлеб доступен почти каждому, и мы часто забываем, что раньше он был в дефиците. Но и сейчас есть простые способы не выбрасывать: подсушить и сделать сухари или отдать птицам или бездомным животным.

Действительно ли это грех – выбрасывать хлеб?

Ответ зависит от вашего мировоззрения. Для кого-то – это религиозное табу, для кого-то – моральный принцип, а для кого-то – просто вопрос уважения к чужому труду.

Заметим, накануне мы писали, можно ли выносить мусор вечером.