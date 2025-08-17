Хліб завжди мав особливе значення для українців. Для наших бабусь і дідусів він був не просто їжею, а символом достатку і навіть святості.

Колись навіть уявити не могли, щоб шматок опинився у смітнику. Чому так – і що робити з черствим хлібом зараз, пише lifestyle 24.

Цікаво Війна – самий ідіотський винахід людей, – 7 цитат Кузьми Скрябіна, які актуальні й досі

Наші предки знали, як важко дістається хліб. Іноді він був єдиною їжею в родині. Тому навіть черствий окраєць не викидали – його віддавали курям, худобі чи просто сушили на сухарі. Вважалося: кинеш хліб у сміття – накличеш біду чи злидні на сім'ю.

До того ж у християнстві хліб має сакральне значення – символізує тіло Христа під час причастя. Тому віряни ставилися до нього з особливою пошаною. І хоча священним є лише той хліб, що брав участь у таїнстві, сама асоціація додає поваги. Відтак, багато хто досі не може спокійно викинути навіть крихти.

Сьогодні хліб доступний майже кожному, і ми часто забуваємо, що раніше він був у дефіциті. Але й нині є прості способи не викидати: підсушити й зробити сухарі або віддати птахам чи безпритульним тваринам.

Чи це справді гріх – викидати хліб?

Відповідь залежить від вашого світогляду. Для когось – це релігійне табу, для когось – моральний принцип, а для когось – просто питання поваги до чужої праці.

Зауважимо, напередодні ми писали, чи можна виносити сміття ввечері.