Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают День города Херсон. В этом году этот праздник приходится на 20 сентября.

Война изменила улицы Херсона, принесла потери и новые испытания, с которыми ежедневно приходится сталкиваться жителям города. Но несмотря на вражеские обстрелы, херсонцы продолжают жить, бороться и вдохновлять других своим мужеством и стойкостью, пишет LifeStyle24.

Интересно Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

Именно поэтому в этот день особенно важно обратиться к жителям Херсона со словами поддержки, любви и веры в возрождение родного края. Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем города, которые вы можете отправить херсонцам в этот важный праздник.

День города Херсон 2025: поздравления в картинках и прозе

Поздравляю с Днем Херсона! От всей души желаю, чтобы все жители вернулись домой и были здоровы, счастливы, любимые и благословенные.

Поздравление с Днем города Херсон 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Херсонцы, с Днем города! Пусть нас всегда объединяет любовь и неравнодушие, потому что именно совместными усилиями мы должны ежедневно защищать город ради будущего наших детей.

***

Херсонцы, поздравляю вас с Днем города! Пусть Херсон процветает и в нем всегда будет мир, согласие и любовь. Пусть каждый житель чувствует гордость за свой родной город, потому что мы все вместе ежедневно боремся за его будущее.

Поздравление с Днем города Херсон 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем города Херсон! Желаю всем жителям здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Пусть каждый день будет полон радости и гордости за наш город.

***

В этот праздничный День города желаю вам крепкого здоровья, счастья и процветания. Пусть мир и согласие всегда царят в домах, а наш Херсон будет сильным и отважным. Пусть наши дети растут в безопасности и радости, гордясь своим родным городом.

Поздравление с Днем города Херсон 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем Херсона! Этот город вдохновляет, исцеляет и учит быть сильными. Его улицы помнят большие события и простые счастливые мгновения. Желаю тепла, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть Херсон и в дальнейшем остается символом несокрушимости и надежды.