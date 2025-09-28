День ангела 28 сентября: кто сегодня празднует именины
- 28 сентября празднуют День ангела люди с именами Максим, Мария, Людмила, Никита, Порфирий, Григорий, Иван, Леонид, Макар и Николай.
- Имена имеют разное происхождение: Максим – латинское, Мария – древнееврейское, Людмила – славянское, Никита – греческое.
28 сентября люди с именами Максим, Мария, Людмила, Никита, Порфирий, Григорий, Иван, Леонид, Макар и Николай празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.
Кто празднует День ангела 28 сентября?
- Максим – имеет латинское происхождение и означает "самый большой" или "величайший".
- Мария – происходит из древнееврейского языка и трактуется как "госпожа", "любимая" или "горькая".
- Людмила – имеет славянские корни и переводится как "милая людям".
- Никита – пришло к нам из Древней Греции и означает "победитель".
- Порфирий – имеет греческое происхождение и означает "багровый" или "пурпурный".
- Григорий – имеет греческие корни и означает "внимательный и собранный".
- Иван – имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог милостивый".
- Леонид – имеет греческие корни и трактуется как "подобный льву".
- Макар – пришло к нам из Древней Греции и означает "счастливый и блаженный".
- Николай – имеет греческое происхождение и переводится как "победитель народов".
Как красиво поздравить с Днем ангела: красивая проза
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день будет для тебя временем новых начинаний и мудрых решений. Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет тебя на великие дела и открывает новые горизонты. Помни, каждый день – это новая возможность для исполнения желаний. Желаю мудрости и спокойствия в сердце!
***
С праздником! Желаю тебе сегодня самых лучших подарков от судьбы: безграничной любви, множества счастливых моментов и исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких бед и направляя к счастью!
***
Поздравляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью.
***
В этот особенный день я искренне поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда освещал твой путь, даря надежду и вдохновение. Пусть твоя жизнь будет полна благодати, радости и душевного покоя, а каждый день приносит новые счастливые моменты и положительные впечатления. Желаю тебе мудрости во всех решениях, терпения в испытаниях и благодарности за каждую минуту жизни. Пусть Господь всегда оберегает тебя и твоих родных, даруя мир, любовь и согласие вашей семье.
