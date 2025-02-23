24 Канал подготовил невероятные поздравления с Днем ангела. Отправьте их своим родным и близким, которые скоро будут отмечать именины. Подарите близким положительные эмоции в этот волшебный праздник.

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Поздравления с Днем ангела: картинки, проза и стихи

Поздравляю тебя от всей души с Днем ангела. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливыми рассветами и солнечным настроением, красивыми закатами и невероятной радостью души.

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Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и рассудительностью в себе, пусть даст тебе веру, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе большой и чистой любви, достойного и бесспорного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

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С Днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать и твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!

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Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

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Вітаю вас з Днем ангела!

Хай сонечко вам усміхається,

Щоб квітла в житті весна

Удача хай вас не цурається,

Щоб ви весела, щаслива була.

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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

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С Днем ангела! Пусть ваш небесный покровитель оберегает каждый шаг, дарит мудрость в решениях и наполняет сердце светом и любовью. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, здоровьем и успехами!

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В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку: яркая, счастливая и полна удивительных событий. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а судьба дарит только приятные сюрпризы!