24 Канал подготовил искренние поздравления с днем рождения. Сохраните их себе заранее для друзей и близких, которые скоро будут именинниками. Отправьте их своим родным, которым хотите подарить отличное настроение в их праздник.
Интересно Трогательные поздравления с юбилеем: красивые картинки и волшебные слова в стихах и прозе
Поздравления с днем рождения: картинки, проза и стихи
С Днем рождения! Пусть в твоей жизни всегда светит солнце, а рядом будут родные и друзья, которые любят и поддерживают тебя. Пусть каждое мгновение будет наполнено радостью, а каждое утро приносит новые возможности. Пусть этот день станет началом нового, еще более счастливого раздела в твоей жизни. Пусть все твои мечты, даже самые заветные, исполнятся!
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Сегодня день, когда на свет появился замечательный человек – ты! Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как солнце, такой же нежной, как весенний ветерок, и такой же радостной, как детский смех. Пусть все твои усилия приносят плоды, а сердце всегда наполнено теплом и любовью.
Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
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С Днем рождения! Пусть этот день будет таким же прекрасным, как и ты! Желаю тебе не только счастливых моментов, но и искренних людей рядом. Пусть сердце всегда наполняется теплом, мечты сбываются легко и беспрепятственно, а любовь – окружает каждый твой шаг. Ты заслуживаешь лучшего в жизни, и пусть судьба дарит тебе только радостные сюрпризы!
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День народження настав
– тож прийми мої вітання
Побажати хочу – мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!
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З днем народження вітаю,
Гори щастя вам бажаю.
В гаманці, щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших,
Мрій, що душу окриляють,
Та від стресів позбавляють,
Відпочинків цілий рік,
Рівних удачливих доріг.
Хай здоров'я тішить вас,
Буде міцним, як алмаз!
Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
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З Днем народження вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов'ї грайливо
На життя довге й щасливе!
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У цей святковий день
Прийміть мої вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Поздравления с днем рождения / Коллаж LifeStyle24
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С Днем рождения! Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, теплом и радостью. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и множества приятных событий.