24 Канал підготував щирі привітання з днем народження. Збережіть їх собі заздалегідь для друзів і близьких, які скоро будуть іменинниками. Надішліть їх своїм рідним, яким хочете подарувати чудовий настрій у їхнє свято.

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Привітання з днем народження: картинки, проза й вірші

З Днем народження! Нехай у твоєму житті завжди світить сонце, а поруч будуть рідні та друзі, які люблять і підтримують тебе. Нехай кожна мить буде наповнена радістю, а кожен ранок приносить нові можливості. Нехай цей день стане початком нового, ще щасливішого розділу у твоєму житті. Нехай усі твої мрії, навіть найзаповітніші, здійсняться!

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Сьогодні день, коли на світ з'явилася чудова людина – ти! Нехай твоє життя буде таким же яскравим, як сонце, таким же ніжним, як весняний вітерець, і таким же радісним, як дитячий сміх. Нехай усі твої зусилля приносять плоди, а серце завжди сповнене теплом і любов'ю.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

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З Днем народження! Нехай цей день буде таким же прекрасним, як і ти! Бажаю тобі не лише щасливих моментів, а й щирих людей поруч. Хай серце завжди сповнюється теплом, мрії збуваються легко й безперешкодно, а любов – оточує кожен твій крок. Ти заслуговуєш на найкраще в житті, і нехай доля дарує тобі тільки радісні сюрпризи!

***

День народження настав

– тож прийми мої вітання

Побажати хочу – мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!

***

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці, щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних удачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

З Днем народження вітаю!

Добра і радощів бажаю,

Здоров'я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов'ї грайливо

На життя довге й щасливе!

***

У цей святковий день

Прийміть мої вітання

Та найщиріші побажання:

Здоров'я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

З Днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене коханням, теплом і радістю. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і безлічі приємних подій.