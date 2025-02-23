24 Канал підготував щирі привітання з днем народження. Збережіть їх собі заздалегідь для друзів і близьких, які скоро будуть іменинниками. Надішліть їх своїм рідним, яким хочете подарувати чудовий настрій у їхнє свято.
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Привітання з днем народження: картинки, проза й вірші
З Днем народження! Нехай у твоєму житті завжди світить сонце, а поруч будуть рідні та друзі, які люблять і підтримують тебе. Нехай кожна мить буде наповнена радістю, а кожен ранок приносить нові можливості. Нехай цей день стане початком нового, ще щасливішого розділу у твоєму житті. Нехай усі твої мрії, навіть найзаповітніші, здійсняться!
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Сьогодні день, коли на світ з'явилася чудова людина – ти! Нехай твоє життя буде таким же яскравим, як сонце, таким же ніжним, як весняний вітерець, і таким же радісним, як дитячий сміх. Нехай усі твої зусилля приносять плоди, а серце завжди сповнене теплом і любов'ю.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
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З Днем народження! Нехай цей день буде таким же прекрасним, як і ти! Бажаю тобі не лише щасливих моментів, а й щирих людей поруч. Хай серце завжди сповнюється теплом, мрії збуваються легко й безперешкодно, а любов – оточує кожен твій крок. Ти заслуговуєш на найкраще в житті, і нехай доля дарує тобі тільки радісні сюрпризи!
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День народження настав
– тож прийми мої вітання
Побажати хочу – мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!
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З днем народження вітаю,
Гори щастя вам бажаю.
В гаманці, щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших,
Мрій, що душу окриляють,
Та від стресів позбавляють,
Відпочинків цілий рік,
Рівних удачливих доріг.
Хай здоров'я тішить вас,
Буде міцним, як алмаз!
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
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З Днем народження вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов'ї грайливо
На життя довге й щасливе!
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У цей святковий день
Прийміть мої вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров'я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
***
З Днем народження! Нехай твоє життя буде сповнене коханням, теплом і радістю. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя і безлічі приємних подій.