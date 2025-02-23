24 Канал підготував неймовірні привітання з Днем ангела. Надішліть їх своїм рідним і близьким, які скоро відзначатимуть іменини. Подаруйте найближчим позитивні емоції у це чарівне свято.

Цікаво Найщиріші слова для іменинників: привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах

Привітання з Днем ангела: картинки, проза й вірші

Вітаю тебе з щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками та сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі.

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Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій добрий ангел-охоронець наділить тебе силою, сміливістю і розважливістю в собі, нехай дасть тобі віру, наполегливість і цілеспрямованість. Бажаю тобі великої й чистої любові, гідного і безперечного успіху, повноцінного здоров'я, невтомної наснаги й мужності серця!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати й твої дні наповняться радістю і вірою в краще!

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Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх і процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас з Днем ангела!

Хай сонечко вам усміхається,

Щоб квітла в житті весна

Удача хай вас не цурається,

Щоб ви весела, щаслива була.

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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела! Нехай ваш небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує мудрість у рішеннях та наповнює серце світлом і любов'ю. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, здоров'ям та успіхами!

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У День твого ангела хочу побажати, щоб твоє життя було схоже на чарівну казку: яскраве, щасливе і сповнене дивовижних подій. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, а доля дарує тільки приємні сюрпризи!