Когда темнота побеждает свет: какой день года является самым коротким

В течение года мы наблюдаем, как меняется баланс света и темноты. Дней, когда солнечное сияние царит дольше всего, с нетерпением ожидают летом.

Однако существуют сутки, когда силы ночи достигают своего апогея, а время, в течение которого Солнце остается над горизонтом, сокращается до абсолютного минимума. Об этом подробнее – пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Интересно Праздник приближается: сколько дней осталось до Нового 2026 года

Какой день года является самым коротким?

Самым коротким днем года в Северном полушарии, где расположена и Украина, считается День зимнего солнцестояния. Это астрономическое событие обычно приходится на 21 или 22 декабря.

В этот момент наклон оси вращения Земли по направлению от Солнца достигает наибольшего значения, что имеет прямое влияние на продолжительность светового дня. Светило поднимается над горизонтом на наименьшую высоту, именно поэтому эти сутки дарят нам самый короткий световой период и, соответственно, самую длинную ночь.

С древних времен зимнее солнцестояние имело большое значение во многих культурах. После самого длинного периода темноты наши предки надеялись на скорое возвращение тепла. Ведь именно после этой даты световой день начинает постепенно увеличиваться.

К тому же наши предки придерживались определенных обычаев, в частности выбрасывали старые вещи и отпускали прошлое, освобождая пространство для чего-то нового. Кроме этого, предки устраивали генеральную уборку в доме и занимались благотворительностью, помогая нуждающимся.

День зимнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Когда будет День зимнего солнцестояния в 2025 году?