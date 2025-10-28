Коли темрява перемагає світло: який день року є найкоротшим

Протягом року ми спостерігаємо, як змінюється баланс світла і темряви. Днів, коли сонячне сяйво панує найдовше, з нетерпінням очікують влітку.

Однак існує доба, коли сили ночі досягають свого апогею, а час, протягом якого Сонце залишається над горизонтом, скорочується до абсолютного мінімуму. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Space.

Цікаво Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Який день року є найкоротшим?

Найкоротшим днем року в Північній півкулі, де розташована й Україна, вважається День зимового сонцестояння. Ця астрономічна подія зазвичай припадає на 21 або 22 грудня.

У цей момент нахил осі обертання Землі у напрямку від Сонця досягає найбільшого значення, що має прямий вплив на тривалість світлового дня. Світило підіймається над обрієм на найменшу висоту, саме тому ця доба дарує нам найкоротший день і, відповідно, найдовшу ніч.

З давніх часів зимове сонцестояння мало велике значення в багатьох культурах. Після найдовшого періоду темряви наші предки сподівалися на швидке повернення тепла. Адже саме після цієї дати світловий день починає поступово збільшуватися.

До того ж наші предки дотримувалися певних звичаїв, зокрема викидали старі речі й відпускали минуле, звільняючи простір для чогось нового. Крім цього, пращури влаштовували генеральне прибирання в оселі та займалися благодійністю, допомагаючи нужденним.

День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Коли буде День зимового сонцестояння у 2025 році?