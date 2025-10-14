Китайский Новый год, который еще называют Праздником весны, является самым важным и почитаемым праздником в восточной культуре. В это время в стране проводятся яркие уличные фестивали и вручают подарки красного цвета.

В отличие от фиксированной даты западного Нового года, Праздник весны не имеет постоянного дня празднования. Дело в том, что он определяется по лунно-солнечному календарю, пишет LifeStyle24 со ссылкой на ChineseNewYear.

Когда будут праздновать Китайский Новый год в 2026 году?

Китайский Новый год всегда наступает в день второго молодого месяца после зимнего солнцестояния. Поскольку зимний солнцеворот в 2025 году приходится на 21 декабря, в 2026-м по восточному календарю китайцы будут встречать Новый год 17 февраля.

Тогда наступит 4723 год в стране. Обычно празднование в Китае длится в течение двух недель, поэтому оно завершится только 3 марта 2026 года.

Китайский Новый год 2026 / Фото Freepik

Китайский Новый год 2026: какие традиции празднования?