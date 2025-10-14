Когда будем отмечать Китайский Новый год 2026: точная дата праздника
- Китайский Новый год в 2026 году будут праздновать 17 февраля, он продлится до 3 марта.
- Праздник сопровождается семейными посиделками, традиционными блюдами, красными декорациями и уличными фестивалями.
Китайский Новый год, который еще называют Праздником весны, является самым важным и почитаемым праздником в восточной культуре. В это время в стране проводятся яркие уличные фестивали и вручают подарки красного цвета.
В отличие от фиксированной даты западного Нового года, Праздник весны не имеет постоянного дня празднования. Дело в том, что он определяется по лунно-солнечному календарю, пишет LifeStyle24 со ссылкой на ChineseNewYear.
Когда будут праздновать Китайский Новый год в 2026 году?
Китайский Новый год всегда наступает в день второго молодого месяца после зимнего солнцестояния. Поскольку зимний солнцеворот в 2025 году приходится на 21 декабря, в 2026-м по восточному календарю китайцы будут встречать Новый год 17 февраля.
Тогда наступит 4723 год в стране. Обычно празднование в Китае длится в течение двух недель, поэтому оно завершится только 3 марта 2026 года.
Китайский Новый год 2026: какие традиции празднования?
- Китайский Новый год является праздником глубоких традиций, который прежде всего отмечают в семейном кругу. Накануне вся семья обязательно собирается за праздничным столом.
- Среди блюд, которые должны быть на нем: пельмени, лапша и рыба. Что интересно, именно они символизируют богатство, семейное счастье и прощание со старым годом.
- Кроме этого, люди уделяют особое внимание праздничным украшениям. Двери и окна домов традиционно украшают красными декорациями, ведь в восточной культуре этот цвет ассоциируется со счастьем, удачей и долголетием. Нередко можно увидеть, как китайцы украшают свои дома разнообразными фонариками, вывесками с пожеланиями и бумажными узорами. Именно из-за символизма красного цвета люди довольно часто дарят деньги своим детям в конвертах именно этой расцветки, как отмечает History.
- Одной из самых ярких традиций празднования является проведение уличных фестивалей, которые традиционно сопровождаются зрелищными танцами и громкими песнями. Интересно, что некоторые люди сознательно не ложатся спать в праздничную ночь, ведь хотят воочию "увидеть", как наступит новый год.