Когда нельзя исповедоваться: запомните это

Во время Великого поста верующие должны исповедоваться и причащаться. Однако существуют определенные случаи, когда христианин не может обратиться к Таинству Покаяния.

Люди должны помнить, что исповедь требует осознания собственной вины и искреннее стремление измениться. Когда нельзя идти к этому таинству – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя идти к исповеди

Все верующие должны сознательно относиться к исповеди. Так, если человек не жалеет о своих поступках или не планирует исправлять ошибки, то покаяние не принесет желаемых результатов. В таком случае стоит сначала осознать греховность собственных действий, а только потом исповедоваться в храме.

В то же время человек может обесценить Таинство Покаяния, если намерен продолжить грешить. В частности, это касается верующих, которые ведут аморальный образ жизни и придумывают различные причины, чтобы не исповедоваться. Также не следует идти на исповедь людям, которые отрицают основные идеи христианства или сознательно искажают учение церкви. Такие верующие могут даже заставить сомневаться в вере других христиан или навязать свои идеологические взгляды.

Важно отметить, что некоторые люди имеют внутренние барьеры и не понимают суть Таинства Покаяния, поэтому не знают, стоит ли исповедоваться. В таком случае верующим следует обратиться к священнику для духовной беседы.

Когда нельзя исповедоваться / Фото Freepik

Когда нельзя идти к Святому Причастию

Перед Причастием верующие традиционно придерживаются специального поста. Так, христиане ограничивают себя в еде и напитках до момента Таинства. Впрочем, если человек пренебрегает этими требованиями, его Причастие станет формальностью и не принесет никаких результатов.

В то же время верующие не могут принимать Святые Дары, если совершили тяжкий грех и не покаялись. Также не рекомендуется идти к Причастию, если христиане до конца не верят в его силу или относятся к нему равнодушно.