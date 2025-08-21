Отношения – это тонкий баланс между доверием, искренностью и умением слышать друг друга. Однако звезды предупреждают, что некоторым стоит быть особенно внимательными к партнеру, чтобы избежать недоразумений и обид.

Близнецы, Скорпион и Козерог, в ближайшее время стоит быть внимательнее в отношениях. Искренние разговоры и забота помогут сохранить доверие и укрепить любовную связь, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Этот знак легко увлекается новым и может ненароком забывать о чувствах партнера. Излишний флирт с другими или нестабильность в настроениях способны вызвать ревность и конфликты. Астрологи рекомендуют больше открыто говорить о своих желаниях.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Страстность Скорпионов иногда превращается в ревность и чрезмерный контроль. В сентябре есть риск разрушить доверие любимого человека, если не сдерживать эмоции. Лучше учиться доверять и давать партнеру свободу.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Погружаясь в работу и амбиции, рискуете еще больше отдалиться от любимого человека. Ваш партнер может чувствовать себя на втором месте. Астрологи рекомендуют уделять больше времени для тепла и поддержки в отношениях с партнером.

Гороскоп для Козерогов

Кроме того, для кого-то конец лета может стать временем развода.