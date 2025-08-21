Научитесь чувствовать свои внутренние потребности, ведь за ними скрывается путь к успеху, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 21 августа для Овнов

Овны могут рассчитывать на двузначный день. Однако вторая половина дня обещает некоторую неожиданность, которая сможет улучшить настроение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 21 августа для Тельцов

Вероятно, Тельцы удивятся от того, со сколькими людьми им придется познакомиться. Но астрологи уверены, что от такого развития событий будет только позитив.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 21 августа для Близнецов

Близнецам рекомендуется быть максимально сконцентрированными. Вспомните, чего вы хотите от жизни, и после этого приступайте к конкретным действиям.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 21 августа для Раков

Некоторые обстоятельства могут освободить Раков от определенных обязанностей. Вероятно, начнется новый этап в жизни.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 21 августа для Львов

Уровень работоспособности Львов будет на высоком уровне. Вероятно, сегодня приятно удивит любимый человек.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 21 августа для Дев

У Дев наконец-то начнется белая полоса в жизни. Этот знак будет ждать успех в любых делах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 21 августа для Весов

Астрологи призывают не игнорировать осторожность в некоторых вопросах. Есть риск, что ошибочный выбор окажет негативное влияние на будущее Весов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 21 августа для Скорпионов

Не делайте дорогих покупок, ведь звезды прогнозируют вам много домашних хлопот. Рассчитывайте только на собственные силы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 21 августа для Стрельцов

Стрельцам стоит подготовиться к тому, что сегодня могут возникнуть трудности с коллегами и руководством. Однако в любовных делах можете рассчитывать на успех.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 21 августа для Козерогов

Позитивный и насыщенный день обещают звезды Козерогам. Кроме того, сегодня удачный день, чтобы заняться спортом.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 21 августа для Водолеев

Новые горизонты откроются перед Водолеями. Астрологи рекомендуют смело двигаться вперед, а не оглядываться назад.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 21 августа для Рыб

К сожалению, четверг не станет слишком счастливым для Рыб. Внимательнее относитесь к тому, что говорите, потому что можете нечаянно кого-то обидеть.

