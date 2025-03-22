Правда или миф: почему нельзя фотографировать спящего ребенка

В народе существует множество примет, связанных с детьми, ведь их считали особенно уязвимыми к энергетическим воздействиям. Некоторые верят, что нельзя фотографировать спящих малышей, чтобы не навлечь беды.

Кто-то даже считает, что существует высокий риск сократить жизнь ребенку, если сделать его фото во время сна. Можно ли фотографировать спящего малыша – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Предсказывают важные события: в какие дни недели снятся вещие сны

Почему нельзя фотографировать спящего ребенка

Издавна наши предки верили, что душа человека во время сна покидает тело и путешествует по другим мирам. Если в этот момент сделать фотографию, то можно якобы "закрыть" дух в изображении. Более того, это приведет к тому, что душа не вернется в тело, а ребенок может стать слабым или даже умереть. В то же время некоторые суеверия утверждают, что фотография имеет магическую силу и забирает энергию человека. В связи с этим, предки не фотографировали спящих детей, потому что не хотели лишить их жизненной силы.

Однако важно отметить, что это обычный миф, ведь фотография не может забрать душу или навредить ребенку. В то же время с практической точки зрения следует помнить о комфорте малыша и его безопасности. Фотографировать спящего ребенка или нет – личный выбор каждого. Впрочем, если вы верите в приметы, возможно, лучше воздержаться от этого, чтобы не волноваться лишний раз.

Можно ли фотографировать спящих детей / Фото Freepik

В какие дни сны сбываются

Наши предки часто обращали внимание на свои сны и пытались их запомнить. Так, сновидения могли многое рассказать о будущем или судьбе человека. Предки с интересом исследовали сны с четверга на пятницу, ведь те считаются вещими, особенно если они яркие и эмоциональные.

Также сновидения, появляющиеся в ночь со среды на четверг, могут быть важными. Более того, если они касаются работы или карьеры, то следует обратить на них внимание и прислушаться к собственной интуиции.