Когда день станет короче в 2025 году: все, что известно об осеннем равноденствии
- В 2025 году осеннее равноденствие было 22 сентября в 21:19 по киевскому времени, после чего день начинает становиться короче.
- Осеннее равноденствие исторически символизировало время сбора урожая и подготовки к зиме, в частности в Европе, где это было важно для кельтов, германцев и славян.
Осеннее равноденствие – особый астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. В это время день и ночь уравниваются по продолжительности, ведь солнечные лучи освещают обе части Земли почти одинаково.
Именно с этого времени для украинцев официально начинается астрономическая осень, которая продлится до зимнего солнцестояния. О том, когда день станет короче в 2025 году – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Институт небесной механики и вычислений Эфемериды.
Смотрите также Главные запреты и народные приметы на День осеннего равноденствия 2025
Когда день станет короче в 2025 году?
В 2025 году осеннее равноденствие уже было 22 сентября в 21:19 по киевскому времени. Именно с этого момента, по астрономическим подсчетам, день начинает становиться короче, а ночь – длиннее.
Для Украины осеннее равноденствие означает постепенное и ощутимое сокращение светового дня. Чем севернее расположен регион, тем быстрее после этой даты продолжительность дня уменьшается, тогда как ближе к экватору разница почти незаметна. Именно с конца сентября в природе можно лучше наблюдать наступление осени. В частности, длинные сумерки, прохладные ночи и снижение среднесуточных температур.
День осеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik
Что известно о Дне осеннего равноденствия 2025?
- Идея создания Дня осеннего равноденствия имеет давние корни. Еще в античные времена и даже раньше люди замечали, что дважды в год день и ночь становятся почти одинаковыми по продолжительности. Это наблюдение стало основой для формирования календарей, определения сельскохозяйственных циклов и установления дат праздников.
- Для предков осеннее равноденствие символизировало время сбора урожая и подготовки к холодному времени года. В Европе, как отмечает History, оно имело особое значение для кельтов, германцев и славян, которые воспринимали этот момент как переход от светлой половины года к темной.
- В день равноденствия наши предки традиционно устраивали празднование, куда приглашали всю семью. Обычно в домах зажигали свечи, пекли пироги с капустой, молились и угощали приготовленными блюдами не только родных, но и нуждающихся. В то же время предки занимались очисткой дома, в частности старые вещи сжигали в костре, веря, что вместе с пламенем исчезают все беды и трудности.
- Также предки изготавливали обереги из рябины и размещали их в доме, чтобы защититься от проблем и нечистой силы.