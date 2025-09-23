Осеннее равноденствие – особый астрономический момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. В это время день и ночь уравниваются по продолжительности, ведь солнечные лучи освещают обе части Земли почти одинаково.

Именно с этого времени для украинцев официально начинается астрономическая осень, которая продлится до зимнего солнцестояния. О том, когда день станет короче в 2025 году – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Институт небесной механики и вычислений Эфемериды.

Когда день станет короче в 2025 году?

В 2025 году осеннее равноденствие уже было 22 сентября в 21:19 по киевскому времени. Именно с этого момента, по астрономическим подсчетам, день начинает становиться короче, а ночь – длиннее.

Для Украины осеннее равноденствие означает постепенное и ощутимое сокращение светового дня. Чем севернее расположен регион, тем быстрее после этой даты продолжительность дня уменьшается, тогда как ближе к экватору разница почти незаметна. Именно с конца сентября в природе можно лучше наблюдать наступление осени. В частности, длинные сумерки, прохладные ночи и снижение среднесуточных температур.



День осеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне осеннего равноденствия 2025?